Казино Колумбус онлайн

Коламбус казино (columbus) — одно из нескольких игорных заведений, принадлежащих компании Sunlet Services Limited. Пользуется большой популярностью среди игроков в казино. Здесь новым пользователям предлагают щедрые акции и множеств игр на выбор. Чтобы начать играть, не нужно скачивать программное обеспечение, достаточно пройти несложную регистрацию. Если хотите, чтобы игровые автоматы всегда были под рукой, установите мобильную версию.

Официальный сайт Колумбус Casino

Тема сайта связана с пиратами и мореплавателями, поэтому оформление соответствующее. Пираты изображены на логотипе и рекламных баннерах. Игры отсортированы по нескольким категориям, чтобы игрокам было проще ориентироваться. Недавно были добавлены новые игры: Gladiators, Gold Vein, Solar Snap и другие. Также можно воспользоваться строкой поиска, указав в ней интересующую игру.

Если нужно сменить язык сайта, нужно перейти в верхний правый угол. Доступно 4 языка: тайский, шведский, английский, русский. Не совсем понятно, почему именно такой набор языков предлагают разработчики. Читая отзывы постоянных игроков, преимущественно все они положительные. А как же иначе? Ведь здесь самые щедрые бонусы и лояльные условия к завсегдатаям казино!

Бонусы и акции

Зайдя на официальный сайт Casino Columbus, сразу во внимание попадают щедрые бонусы и акции. Чтобы их получить, нужно принимать участие в акциях и внести первый депозит на определенную сумму. Также они доступны новичкам, которые впервые регистрируются в этом интернет казино. У вас День Рождение — получите в подарок деньги или фриспины. В общем, в казино Колумбус можно играть на бездепозитный бонус, а выводить уже реальные деньги.

Приветственные бонусы:

После создания внутреннего счета, необходимо его пополнить. Депозит на первое пополнение 100%. Но и это еще не все! Выдают 35 фриспинов в одном из популярных слотов. Согласитесь, играть с удвоенным депозитом это действительно приятно! Вейджер на бонус равен х30 (распространяется на депозит и на бонус). За второе пополните счета на сумму от 3500 рублей, получаете 50% бонус на сумму до 14 000 и 65 фриспинов. Если пополняете счет в 3 раз, действует аналогичное предложение, но в этот раз бонус уже будет от 4500 рублей, еще получите и дополнительных 40 фриспинов. За 4 пополнение депозит = 20% до 20 000 рублей, и активируется при внесении сумы от 5500 рублей. Фриспины = 60 штук. Если же пополняете счет в 5 раз на сумму больше 7000 рублей, получаете щедрый 100% бонус на сумму до 14000 рублей! Фриспины = 100 штук.

В Columbus Casino каждый игрок может еженедельно получать до 100 фриспинов. Для этого нужно внести депозит в среду на сумму от 1000, 2500 или 5000 рублей.

Чтобы отыграть бонусы нужно выполнить условие вейджера. То есть, если вейджер на бонус равен х30, нужно сделать ставок на сумму, в 30 раз больше, чем размер депозита и бонуса. Например, если на счет было зачислено 1000 рублей, чтобы отыграть бонус нужно сделать ставок на 60 000 рублей. После этого можно вывести деньги.

Важно! Вывод средств доступен только верифицированным пользователям. Это стандартная процедура, для прохождения которой потребуется загрузить документы в личном кабинете и дождаться их проверки. Как правило, длиться не больше суток.

Программа лояльности и кэшбэк

Если являетесь регулярным игроком Колумбус казино, можете получать дополнительные бонусы в виде кэшбэка. Это возврат части проигранных депозитов. Его размер и периодичность начисления зависит от статуса игрока. В казино 5 уровней:

Юнга. Выдается сразу после регистрации в казино. Игрок может обменять 1000 пиастров на 1 евро, а также получить 2%-ный кэшбэк 1 раз в 7 дней. Не стоит останавливаться на достигнутом, продолжайте пополнять счет и переходите на следующий уровень с новыми возможностями. Матрос. Нужно сделать депозитов на сумму не меньше 3000 евро. Затем появится возможность обменять 700 пиастров на 1 евро, а также получить 5%-ный кэшбэк 1 раз в 5 дней. Для поддержания статуса, продолжать делать депозиты на сумму от 500 евро в месяц. Штурман. Статус присваивается после того, как общая сумма депозитов превысит порог в 5000 евро. Доступен 7%-ный кэшбэк раз в 3 дня, обменивать пиастры по курсу 600 к 1. Для поддержания статуса, пополняйте счет на сумму не меньше 1000 евро в месяц. Капитан — VIP-статус. Доступен, если за все время сделано депозитов на 30 000 евро. Получаете 10%-ный кэшбэк раз в 3 дня и обменивайте 500 пиастров на 1 евро. Адмирал. Нужно внести на счет не меньше 50 000 евро. Доступен ежедневный 10%-ный кэшбэк. Обменивайте 400 пиастров на 1 евро. Для поддержания статуса нужно пополнять счет на сумму от 18 000 евро в месяц. Это последний уровень, продолжайте играть на Колумбус Казино и выводить реальные деньги.

Чем больше играете в Columbus Casino, тем больше интересных предложений получаете. Также рекомендуем сказать зеркало казино мобильной версии. Это новая полная версия казино с игровыми автоматами.

Где искать промокод Columbus Casino

Промокод – уникальная комбинация, состоящая из цифр и букв. Его нужно ввести в специальное поле и активировать бонус. Есть несколько способов, чтобы получить промокоды, а именно:

Принять участие в конкурсах, которые регулярно проводятся в социальных сетях. Индивидуальные условия. На электронную почту игрока высылаем промокод, активировав который можно сразу запускать игровые автоматы и выводить реальные деньги. Коды могут выдавать также стримерами или аффилейтами за участие в каких-либо турнирах, акциях, конкурсах и иных мероприятиях.

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