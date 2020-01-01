Казино Колумбус онлайн

Коламбус казино (columbus) — одно из нескольких игорных заведений, принадлежащих компании Sunlet Services Limited. Пользуется большой популярностью среди игроков в казино. Здесь новым пользователям предлагают щедрые акции и множеств игр на выбор. Чтобы начать играть, не нужно скачивать программное обеспечение, достаточно пройти несложную регистрацию. Если хотите, чтобы игровые автоматы всегда были под рукой, установите мобильную версию.
Тема сайта связана с пиратами и мореплавателями, поэтому оформление соответствующее. Пираты изображены на логотипе и рекламных баннерах. Игры отсортированы по нескольким категориям, чтобы игрокам было проще ориентироваться. Недавно были добавлены новые игры: Gladiators, Gold Vein, Solar Snap и другие. Также можно воспользоваться строкой поиска, указав в ней интересующую игру.
Если нужно сменить язык сайта, нужно перейти в верхний правый угол. Доступно 4 языка: тайский, шведский, английский, русский. Не совсем понятно, почему именно такой набор языков предлагают разработчики. Читая отзывы постоянных игроков, преимущественно все они положительные. А как же иначе? Ведь здесь самые щедрые бонусы и лояльные условия к завсегдатаям казино!
Зайдя на официальный сайт Casino Columbus, сразу во внимание попадают щедрые бонусы и акции. Чтобы их получить, нужно принимать участие в акциях и внести первый депозит на определенную сумму. Также они доступны новичкам, которые впервые регистрируются в этом интернет казино. У вас День Рождение — получите в подарок деньги или фриспины. В общем, в казино Колумбус можно играть на бездепозитный бонус, а выводить уже реальные деньги.
Приветственные бонусы:
В Columbus Casino каждый игрок может еженедельно получать до 100 фриспинов. Для этого нужно внести депозит в среду на сумму от 1000, 2500 или 5000 рублей.
Чтобы отыграть бонусы нужно выполнить условие вейджера. То есть, если вейджер на бонус равен х30, нужно сделать ставок на сумму, в 30 раз больше, чем размер депозита и бонуса. Например, если на счет было зачислено 1000 рублей, чтобы отыграть бонус нужно сделать ставок на 60 000 рублей. После этого можно вывести деньги.
Важно! Вывод средств доступен только верифицированным пользователям. Это стандартная процедура, для прохождения которой потребуется загрузить документы в личном кабинете и дождаться их проверки. Как правило, длиться не больше суток.
Если являетесь регулярным игроком Колумбус казино, можете получать дополнительные бонусы в виде кэшбэка. Это возврат части проигранных депозитов. Его размер и периодичность начисления зависит от статуса игрока. В казино 5 уровней:
Чем больше играете в Columbus Casino, тем больше интересных предложений получаете. Также рекомендуем сказать зеркало казино мобильной версии. Это новая полная версия казино с игровыми автоматами.
Промокод – уникальная комбинация, состоящая из цифр и букв. Его нужно ввести в специальное поле и активировать бонус. Есть несколько способов, чтобы получить промокоды, а именно:
Постоянным игрокам доступны не только стандартные, но и дополнительные, уникальные бонусы. Играть на официальном сайте казино Коламбус можно с минимальными вложениями. Но чтобы прочувствовать настоящий азарт, рекомендуется скачать актуальное зеркало 2020 и установить его на свое мобильное устройство. Также доступны разные online игровые аппараты.